British Airways и другие компании отменили рейсы в Китай
Авиакомпания British Airways приостанавливает бронирование билетов в Пекин и Шанхай из-за вспышки смертельного коронавируса.
Соответствующее объявление было обнародовано в среду, 29 января, передает Reuters.
Прямые рейсы в Китай будут недоступны как минимум в январе и феврале.
"Мы приносим извинения клиентам за доставленные неудобства, но безопасность наших клиентов и команды всегда является нашим приоритетом", – сказано в заявлении.
Также с 28 января приостановила прямые полеты южнокорейская авиакомпания Air Seoul по двум маршрутам: Инчхон —Чжанцзяцзе и Инчхон — Линьи.
"Мы осознаем всю серьезность данного вируса, поэтому руководство компании приняло решение приостановить полеты в Китай для обеспечения безопасности пассажиров. Кроме того, мы принимаем всевозможные меры предосторожности, включая дезинфекцию самолетов и ношение масок и перчаток бортпроводниками на всех международных авиарейсах", – сообщили в компании.
Украинский лоукостер SkyUp и авиакомпания Join UP также прекращают перелеты в Китай по 28 марта.
"С самого начала мы внимательно следим за развитием ситуации с коронавирусом, вспыхнувшим в Китае. Несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения на данный момент не расценивает эту вспышку как чрезвычайную ситуацию мирового масштаба, а Министерство здравоохранения Украины и Госавиаслужба не рекомендуют прекращать сообщения между странами, мы приняли решение приостановить полетную программу в Китай на период с 3 февраля по 28 марта", – сообщили в авиакомпании.
Российская авиакомпания S7 Airlines и "Аэрофлот" также разрешили пассажирам оформить вынужденный возврат или обменять билеты на рейсы в Китай или Гонконг. Эта возможность распространяется на рейсы с 24 января по 10 февраля. А "Уральские авиалинии" приостановили полеты на Хайнань из Тюмени и Екатеринбурга с 27 января на неопределенный срок.
Израильская компания El Al также разрешила путешественникам, которые приобрели билеты в Китай, перенести дату своего вылета без дополнительной оплаты.