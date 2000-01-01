28.05 16:25 MIGnews.com

Исландское предложение: как летать WOW

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Предложение исландской бюджетной авиакомпании WOW на полеты в Нью-Йорк за 149 долларов вызвали широкую заинтересованность у израильтян, избалованных наплывом в Израиль новых авиакомпаний и открытием новых маршрутов. После утверждения в 2013 году программы «Открытые небеса», которая существенно увеличила конкуренцию, израильтяне стали намного чаще летать.Даже на фоне появления множества бюджетных авиакомпаний и их влияния на стоимость полетов, цена в 150 долларов выглядит чрезвычайно привлекательной. Аэрофлот предлагает перелет в Нью-Йорк с пересадкой в Москве за 690 долларов, Иберия с пересадкой в Мадриде за 650 долларов, Алиталия с пересадкой в Риме за 680 долларов. Естественно, наученные опытом израильтяне сразу же начали вчитываться в маленькие буквы, и там было что почитать.Прежде всего, речь не идет о полетах в сезон отпусков. Полеты начнутся с сентября, и пассажир не сможет выбрать перелет в любое удобное ему время. Кроме того, стоимость 149 долларов актуальна только для билета в один конец — нельзя сразу же приобрести билет обратно за ту же цену. Проверки показали, что улететь обратно в сентябре можно будет за 410 долларов, в конце октября и начале ноября цены снижаются до 310 долларов.Далее, речь идет о типичной бюджетной компании, то есть семь часов до Рейкьявика и потом еще 6 часов до Нью-Йорка — без еды и без системы развлечений. Обед будет стоить 60 долларов, система развлечений 40 долларов, если вы летите с чемоданом весом до 20 килограмм, то за него надо будет доплатить 70 долларов. За тролли компания возьмет 50 долларов, бесплатно можно пронести небольшой рюкзак.Быстрый подсчет показывает, что перелет в «нормальных» условиях с чемоданом стоит уже 320 долларов. Возможность выбрать место тоже стоит денег. Желание сидеть всей семьей вместе в конце салона оценивается в 6,99 доллара на человека. Подобное желание, но в передней части салона, стоит 7,99 доллара. Кресло с пространством для ног в 34” вместо 31” стоит дополнительные 19,99 доллара, а за более удобное во всех отношениях кресло надо будет доплатить 29,99 доллара.Разбор стоимости показывает, что полет с исландской компанией из Тель-Авива будет стоить 300-400 долларов, а обратно — 500-600 долларов. Это не 150, но не стоит начинать жаловаться на жизнь. Прежде всего, можно лететь за 150. Без еды, чемодана, развлечений, но это ваш выбор и исландская компания вам его предоставляет. Но даже доплачивая за «экстры», вы получаете достойную альтернативу добраться до Нью-Йорка дешевле, чем то предлагают другие авиакомпании. Ненамного, но дешевле.