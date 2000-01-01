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Инициалы на Колизее: `Не было сказано, что это запрещено` | Фото:27.04 13:51   MIGnews.com

Инициалы на Колизее: "Не было сказано, что это запрещено"

В пятницу, 26 апреля, коллега израильтянки, задержанной в Риме за попытку вырезать инициалы своей семьи на колонне Колизея, встал ей на защиту. Он заявил, что задержанная женщина использовала только мелки, и что нигде не было сказано, что рисовать запрещено. Об это сообщает Times of Israel.




39-летняя женщина из центрального Израиля была задержана в четверг при попытке вырезать свои инициалы и имена ее мужа и детей на одном из внутренних столбов на римской арене, крупнейшем в мире амфитеатре. Она успела выгравировать несколько букв.

Однако коллега, опознанный как Илай, который был с ней, защитил ее действия. "Это было похоже на стену, на которой все рисовали, и не было никаких признаков того, что это запрещено", - сказал он Ynet. "Она нарисовала буквы мелом, которые были рядом со стеной, и выглядели так, будто они для этой цели". "Вся стена была полностью исписана", - сказал другой член группы. "Может быть, это и запрещено, но это делают все. Поймали только её."

Позже местная полиция освободила ее под залог, и она должна была предстать перед судьей в ближайшие дни. Слушание состоится 2 мая, и она, вероятно, получит штраф. Министерство иностранных дел Израиля заявило, что ему известно об этом инциденте, и его рассматривает консул в Риме.


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