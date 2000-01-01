27.01 16:11 MIGnews.com

Air India удвоила количество рейсов в Израиль

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Из-за высокого спроса Air India удваивает количество рейсов по маршруту Тель-Авив - Дели до шести рейсов в неделю, начиная с 1 апреля. Об этом заявил посол Индии в Израиле Санджив Сингла.Air India запустила три еженедельных рейса Тель-Авив - Дели в марте 2018 года, что стало историческим моментом из-за пролета над воздушным пространством Саудовской Аравии для сокращения времени полета на два час. Это первый в истории полет в Израиль над Саудовской Аравией.С тех пор авиакомпания увеличила количество рейсов до пяти в неделю, а с апреля дойдет до шести - вдвое больше, чем два года назад.Сингла заявил Press Trust of India: "Прямое авиасообщение между Нью-Дели и Тель-Авивом осуществляется с помощью прямых рейсов из Индии. В наших двусторонних отношениях происходит переломный момент, отражающий то значение, которое мы придаем связям между людьми. Прямые рейсы значительно улучшили передвижение людей между двумя странами, что привело к росту туризма, а также облегчило поездки в другие страны внутри бизнес-сообщества."El Al Israel Airlines Ltd. (TASE: ELAL), которой запрещено летать над Саудовской Аравией по маршруту Тель-Авив - Мумбаи, яростно протестовала против недобросовестной конкуренции с израильским правительством, международными организациями, а также подала иски в израильские суды - но все но безрезультатно.