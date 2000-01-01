Сотни израильтян застряли в Нью-Йорке из-за ЧП с самолетом

По данным издания, Boeing 787 Dreamliner вместимостью до 330 пассажиров был поврежден в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди перед вылетом в Израиль. Пассажиры просидели в лайнере около двух часов, прежде чем им сообщили об отмене рейса.
В итоге, вылет отложили на 48 часов. Ожидается, что пассажиры смогут вылететь домой вечером, 21 октября, а иностранцы и нерелигиозные израильтяне – 22 октября.
Уточняется, что поломанный самолет – один из новых лайнеров Boeing 787, Dreamliner. На данный момент неясно, какой именно ущерб был причинен. Сотрудники компании работают над устранением поломки.
Тем временем, в "Эль-Аль" объявили, что выдадут бесплатные билеты в Европу всем 400 пассажирам рейса. Всех пассажиров, которые не смогли попасть домой в праздники, разместят в отелях.