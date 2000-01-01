Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Сотни израильтян застряли в Нью-Йорке из-за ЧП с самолетом | Фото:20.10 20:28   MIGnews.com

Сотни израильтян застряли в Нью-Йорке из-за ЧП с самолетом

Сотни израильтян застряли в Нью-Йорке из-за поломки самолета во время загрузки багажа.

Об этом сообщает "Исраэль Хайом".

По данным издания, Boeing 787 Dreamliner вместимостью до 330 пассажиров был поврежден в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди перед вылетом в Израиль. Пассажиры просидели в лайнере около двух часов, прежде чем им сообщили об отмене рейса.

В итоге, вылет отложили на 48 часов. Ожидается, что пассажиры смогут вылететь домой вечером, 21 октября, а иностранцы и нерелигиозные израильтяне – 22 октября.

Уточняется, что поломанный самолет – один из новых лайнеров Boeing 787, Dreamliner. На данный момент неясно, какой именно ущерб был причинен. Сотрудники компании работают над устранением поломки.

Тем временем, в "Эль-Аль" объявили, что выдадут бесплатные билеты в Европу всем 400 пассажирам рейса. Всех пассажиров, которые не смогли попасть домой в праздники, разместят в отелях.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:52
Беннет заступился за Нетаниягу и обвинил систему правосудия
20:00
План размежевания палестинцев с Израилем опирается на Египет
19:40
Эрдоган: у курдов есть 120 часов
19:06
Какими будут топ-10 городов мира в 2035 году
18:38
Жители Ицхара поддержали бойцов ЦАХАЛ после нападения
17:51
Операция Турции: в НАТО приняли меры
17:30
Ганц-Нетаниягу: сдай мандат и освободи место
17:16
В Иране вспыхнул нефтеперерабатывающий завод
16:48
Сбившего ребенка в Йом Кипур отпустили под домашний арест
16:26
Израильская защита для военных США
16:04
Нетта Барзилай покорила Китай  
15:40
Араб напал на медперсонал в больнице на севере Израиля  
15:18
Турки анонсировали переговоры с РФ об отводе курдов
14:38
Смотрич требует строго наказать атаковавших солдат в Ицхар
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus