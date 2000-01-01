19.05 12:33 MIGnews.com

Бен-Гурион возобновляет работу: куда можно полететь

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Израильские СМИ сообщают о подготовке международного аэропорта Бен-Гурион к возобновлению работы.На первом этапе из Израиля можно будет улететь в следующие страны: Греция, Кипр, Черногория, Грузия, Сейшельские острова и Австрия.Окончательное решение по данному вопросу будет принято сегодня, 19 мая, на встрече представителей министерства здравоохранения, управления гражданской авиации и авиации и авиакомпаний.Израильтяне, желающие вылететь по указанным направлениям, будут обязаны прибыть в аэропорт за 4 часа до вылета. Первые вылеты намечены на начало июня. Власти намереваются перед вылетом всех проверить - но еще не решено, будет ли это серологический тест или стандартный тест на коронавирус. Прилетающие в Израиль из указанных стран будут освобождены от обязанности проходить карантин в течение 14 дней - в случае, если подпишут декларацию о состоянии здоровья и обяжут соблюдать правила поведения ув условиях коронавируса.Также сообщается о том, что Германия и Словения на более позднем этапе могут принять решение о возобновлении полетов в Израиль.