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Бен-Гурион возобновляет работу: куда можно полететь 19.05 12:33   MIGnews.com

Бен-Гурион возобновляет работу: куда можно полететь

Израильские СМИ сообщают о подготовке международного аэропорта Бен-Гурион к возобновлению работы.

На первом этапе из Израиля можно будет улететь в следующие страны: Греция, Кипр, Черногория, Грузия, Сейшельские острова и Австрия.

Окончательное решение по данному вопросу будет принято сегодня, 19 мая, на встрече представителей министерства здравоохранения, управления гражданской авиации и авиации и авиакомпаний.

Израильтяне, желающие вылететь по указанным направлениям, будут обязаны прибыть в аэропорт за 4 часа до вылета. Первые вылеты намечены на начало июня.  Власти намереваются перед вылетом всех проверить  - но еще не решено, будет ли это серологический тест или стандартный тест на коронавирус. Прилетающие в Израиль из указанных стран будут освобождены от обязанности проходить карантин в течение 14 дней - в случае, если подпишут декларацию о состоянии здоровья и обяжут соблюдать правила поведения ув условиях коронавируса.

Также сообщается о том, что Германия и Словения на более позднем этапе могут принять решение о возобновлении полетов в Израиль.


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