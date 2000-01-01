Район Тель-Авива признан одним из самых крутых в мире
Портал "Time Out" составил рейтинг из 50 самых крутых районов мира, в который вошел Керем Ха Тайманим, занявший 15-е место.
Также был отмечен тель-авивский рынок "Кармель", передает Globes.
В описании Керем Ха Тайманим эксперты оценили "нестареющих выходцев из Йемена, продающих домашнюю пищу прямо из своих кухонь на первом этаже". Также внимание путешественников привлекли причудливые одноэтажные здания, залитые солнцем улочки и прекрасные виды на Средиземное море.
"Кармель" описывается как "самый известный рынок Тель-Авива и самое крутое тусовочное место. "Просто возьмите холодное пиво и закуски и прогуляйтесь по переулкам, наполненным овощами, фруктами, украшениями и символами Хамса – и все это по пути на пляж".
Самым крутым районом мира, который "стоит посетить прямо сейчас", назвали Arroios в Лиссабоне. За ним в рейтинге расположился токийский Shimokitazawa и Onikan из Лагоса.