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Район Тель-Авива признан одним из самых крутых в мире | Фото:18.09 16:42   MIGnews.com

Район Тель-Авива признан одним из самых крутых в мире

Портал "Time Out" составил рейтинг из 50 самых крутых районов мира, в который вошел Керем Ха Тайманим, занявший 15-е место.

Также был отмечен тель-авивский рынок "Кармель", передает Globes.

В описании Керем Ха Тайманим эксперты оценили "нестареющих выходцев из Йемена, продающих домашнюю пищу прямо из своих кухонь на первом этаже". Также внимание путешественников привлекли причудливые одноэтажные здания, залитые солнцем улочки и прекрасные виды на Средиземное море.

"Кармель" описывается как "самый известный рынок Тель-Авива и самое крутое тусовочное место. "Просто возьмите холодное пиво и закуски и прогуляйтесь по переулкам, наполненным овощами, фруктами, украшениями и символами Хамса – и все это по пути на пляж".

Самым крутым районом мира, который "стоит посетить прямо сейчас", назвали Arroios в Лиссабоне. За ним в рейтинге расположился токийский Shimokitazawa и Onikan из Лагоса.


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