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Аэропорт Бен-Гурион готовится к возобновлению рейсов | Фото:18.05 15:23   MIGnews.com

Аэропорт Бен-Гурион готовится к возобновлению рейсов

Государство Израиль входит в число ведущих стран, которые ввели эффективные меры по борьбе с коронавирусом, что привело к низкому уровню заболеваемости Covid-19 в стране.

Международный аэропорт Бен-Гурион активно разрабатывает план по возвращению к работе. Частью стратегии выхода из авиационного кризиса является возобновление международных рейсов в Израиль и обратно.

«Новые меры позволят обеспечить безопасные полеты для всех пассажиров, в том числе из России, в которых мы очень заинтересованы. Бен-Гурион – крупнейший аэропорт в Израиле – играет важную роль в экономике страны. Возобновление его работы поможет также и туротрасли, пострадавшей от пандемии», - комментирует Владимир Шкляр, директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ, советник Посольства Государства Израиль в РФ.

Международный аэропорт Бен-Гурион уже принимает соответствующие превентивные меры.

Отбывающие за границу должны приехать в терминал №3 за четыре часа до рейса и без сопровождающих.

Каждый пассажир будет обязан носить маску и пройти процедуру измерения температуры. Пассажир с повышенной температурой не сможет войти в терминал, и уведомление об этом будет отправлено в авиакомпанию.

На входе в терминал будут проверяться билеты и заранее оформленные посадочные талоны. Пассажир, который не распечатал посадочный талон дома или не имеет мобильного посадочного талона, сможет
завершить регистрацию в аэропорту с помощью киосков CUSS.

Стойки регистрации будут использоваться только для отправки багажа, и обязательным будет соблюдение 2-метровой дистанции между пассажирами. При этом предусмотрена частая дезинфекция чемоданов, а по всей территории терминала будут установлены стойки с дезинфицирующими средствами.

В самом аэропорту поясняют, что стараются построить свою работу так, чтобы пассажир, прибывший в аэропорт, проходил медицинское тестирование, или же предъявлял официальную справку (medical visa), что он здоров. Допуск инфицированных в терминал будет запрещен.

Правила приема иностранных пассажиров в Израиль еще не утверждены и обсуждаются на правительственном уровне. Официально до 30 мая 2020 года действуют прежние правила – запрет на въезд иностранных граждан и обязательный 14-дневный карантин для граждан Израиля.

Сотрудники службы безопасности на КПП и все другие сотрудники, контактирующие с пассажирами, всегда будут носить маски. Стойки регистрации авиакомпаний также защищены специальным барьером.

На полу терминала прикреплены дистанционные наклейки, и по всей его территории, включая стойки авиакомпаний, размещены пояснительные указатели.

Все поверхности будут тщательно обрабатываться дезинфицирующими средствами, а сотрудники аэропорта и всех компаний/организаций, работающих в помещениях терминала, будут регулярно проходить медицинский контроль. Все они, как и пассажиры, будут обязаны носить медицинские маски.

По новым правилам предусматривается и постепенное открытие магазинов беспошлинной торговли (duty free), которые перейдут на режим работы с приложениями предварительного заказа.


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