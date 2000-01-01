18.10 02:22 MIGnews.com
Популярный курорт вводит налог для туристов: названа дата
Власти Венеции определили дату введения нового туристического налога для путешественников-однодневок, которые не останавливаются на ночь.
Об этом сообщает Fox news
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С 1 июля 2020 года официально вступают новые правила для посетителей – от 3,30 до 11 долларов в день за вход в исторический город. Точные цены будут определены ближе к дате.
Налог будет введен для всех туристов вне зависимости от того, на каком транспорте они прибыли: самолете, водном такси, круизном судне, поездах или автобусах.
Цель этого нововведения состоит в улучшении качества жизни местного населения. Собранные средства будут направлены на уборку мусора за туристами и прочее благоустройство.
О введении налога для туристов объявили еще год назад. Но эта мера была отложена, так как властям нужно было определить точную политику в отношении сбора денег.
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