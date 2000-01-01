Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Популярный курорт вводит налог для туристов: названа дата | Фото:18.10 02:22   MIGnews.com

Популярный курорт вводит налог для туристов: названа дата

Власти Венеции определили дату введения нового туристического налога для путешественников-однодневок, которые не останавливаются на ночь.

Об этом сообщает Fox news.

С 1 июля 2020 года официально вступают новые правила для посетителей – от 3,30 до 11 долларов в день за вход в исторический город. Точные цены будут определены ближе к дате.

Налог будет введен для всех туристов вне зависимости от того, на каком транспорте они прибыли: самолете, водном такси, круизном судне, поездах или автобусах.

Цель этого нововведения состоит в улучшении качества жизни местного населения. Собранные средства будут направлены на уборку мусора за туристами и прочее благоустройство.

О введении налога для туристов объявили еще год назад. Но эта мера была отложена, так как властям нужно было определить точную политику в отношении сбора денег.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
03:21
Экоактивисты в Лондоне "оседлали" вагон метро
01:17
Названо самое опасное для здоровья место в квартире
22:18
Глава КНДР покорил Пэктусан
21:43
В Одессе осквернили флаги Украины и Израиля
20:38
Иракского блоггера вывезли из его дома после протестов
20:12
Возле Хайфы взорвалась машина: подозревают покушение
19:49
Палестинцы и евреи стокнулись в массовых беспорядках
19:29
Убийца евреев из СС: "Я сожалею о своих деяниях"
19:05
Египет освободит 81 террориста "Исламского джихада"
18:44
Сын министра "Ликуда" нашел монету 2000-летней давности
18:44
Голливудская актриса попала в ДТП
18:31
Штайе: пусть врачи из Израиля работают на Западном берегу
18:10
Киев: "кровавое" чучело Коломойского брошено под синагогу
18:02
"Все ради иммунитета": Ганц отклонил предложение Нетаниягу
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus