16.02 17:37 MIGnews.com
Коронавирус в Израиле: туристы из 4 стран будут изолированы
Израиль вводит обязательный карантин на две недели для граждан, которые возвращаются из четырех стран Восточной Азии.
Об этом сообщила 16 февраля пресс-служба Министерства здравоохранения.
Так, на карантин отправят граждан, вернувшихся из Таиланда, Сингапура, Гонконга и Макао.
"Начиная с сегодняшнего дня, кто бы ни вернулся из вышеуказанных стран, будут находиться дома в изоляции до 14 дней с даты возвращения", – сказано в заявлении Минздрава.
В ведомстве добавили, что новые меры призваны "максимально предотвратить распространение вируса в Израиле".
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