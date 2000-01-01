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Коронавирус в Израиле: туристы из 4 стран будут изолированы | Фото:16.02 17:37   MIGnews.com

Коронавирус в Израиле: туристы из 4 стран будут изолированы

Израиль вводит обязательный карантин на две недели для граждан, которые возвращаются из четырех стран Восточной Азии.

Об этом сообщила 16 февраля пресс-служба Министерства здравоохранения.

Так, на карантин отправят граждан, вернувшихся из Таиланда, Сингапура, Гонконга и Макао.

"Начиная с сегодняшнего дня, кто бы ни вернулся из вышеуказанных стран, будут находиться дома в изоляции до 14 дней с даты возвращения", – сказано в заявлении Минздрава.

В ведомстве добавили, что новые меры призваны "максимально предотвратить распространение вируса в Израиле".


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