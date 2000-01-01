16.02 14:01 MIGnews.com

Русские туристы питаются в столовой для бездомных в Эйлате

Поделиться

Все по теме

Комментарии





12-й канал израильского ТВ сообщает, что десятки российских туристов, прибывающих в Эйлат на рейсах лоукостеров “открыли” для себя бесплатную столовую для нуждающихся Бейт Рафаэль.Директор столовой, Гили Гроссман рассказывает: “Сначала пришли несколько туристов из России и мы их даже не заметили. Работники не проверяют тех кто приходит. Но столовая не предназначена для туристов. Она предназначена для нуждающихся города. В последние дни стали приходить по нескольку десятков русских туристов. Это просто выходит за все рамки”.Туристические агенты в Эйлате также были потрясены этим новым трендом среди российских туристов. Один турагент рассказывает: “Российская туристка позвонила мне, чтобы что-то выяснить о ее полете и рассказала, что только что отведала “лучший обед своей жизни” - кускус и котлеты в Бейт Рафаэль. Я ее спросила отуда она знает о бесплатной столовой и она сказала, что все турситы о ней знают, и многие туда ходят”.Также выяснилось, что в Бейт Рафаэль ходят и туристы из Украины. Они пошли на шаг дальше, и чтобы сэкономить еще больше, не заказывают отели, а спят на пляже в палатках.Директор столовой Гроссман был вынужден повесить объявление, в котором говорится, что бесплатные обеды будут выдаваться только гражданам Израиля. Гроссман говорит: “Бейт Рафаэль работает уже 20 лет. Мы обслуживаем 400 человек в день. Мы готовы им помочь - но только если они в нужде, а не потому, что они пытаются сэкономить на поездке”.