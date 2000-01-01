15.01 14:41 MIGnews.com

Терминал в Бен-Гурионе закроют на несколько дней

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Первый терминал в международном аэропорту Бен-Гурион приостановит работу с 20 по 23 января.Об этом сообщили в Управлении гражданской авиации Израиля.В эти дни ожидается прибытие делегаций, которые примут участие в мероприятиях по случаю 75-летия освобождения концлагеря Освенцим. Как ожидается, всемирный форум в Иерусалиме посетят 50 мировых лидеров.Все рейсы, которые обычно выполнялись из первого терминала, будут осуществляться из №3. Путешественников предупредили, что возможно более длительное ожидание в залах вылета, поскольку нагрузка в третьем терминале увеличится.