14.11 05:32 MIGnews.com

Британских туристов обманули и поселили в руинах отеля

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Туристы из Великобритании, которые семье поехали на дорогой отдых в пятизвездочном отеле в Египте, были вынуждены поселиться в разрушенном здании. Об этом пишет The Sun.Отец семейства Марк Маулд купил путевку у турагентстства LoveHolidays. За двухнедельный отдых на пять человек в гостинице Crystal Beach Aqua Park and Hotel они заплатили 3465 фунтов стерлингов (4 450 долларов). Однако по прибытию, семья выяснила, что их отель никогда не существовал. Им предложили поселиться в гостинице Paradise Golden 5 - здание находилось в процессе сноса.Ужас начался с номеров: постельное белье порвано, мебель сломана и повсюду грязь. Принять душ было невозможно - ванную комнату сразу затапливало. Стены и потолки в некоторых частях гостиницы были наполовину снесены, кондиционеры не работали, бассейны были наполнены грязной водой зеленого цвета, в баре постоянно заканчивался алкоголь, а пища была несъедобной.Два дня туристы обращались с жалобами в турагенство и их переселили в гостиницу Kempinski Hotel Soma Bay, где от них потребовали еще 8 тысяч фунтов стерлингов (10 270 долларов). Хотя туристическое агенство заявило, что им "просто нужно будет зарегистрироваться", так как деньги уже отправлены.В конечно итоге, за британцами не приехал трансфер в аэропорт, поэтому им пришлось самостоятельно заплатить за такси. Уже в Англии они получили назад депозит от гостиницы, а после еще нескольких жалоб LoveHolidays выплатил им 4942 фунта.