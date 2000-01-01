13.10 20:34 MIGnews.com

Иерусалим – столица туристической безопасности

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Чувство безопасности так же важно, как и сама безопасность. Такова была главная идея международной конференции по безопасности туризма в Иерусалиме на этой неделе. На конференции присутствовали руководители сферы туризма и безопасности со всего мира."Туристический продукт-самый сложный в продаже. Это продукт доверия или веры", - сказал участникам конференции директор по устойчивому развитию туризма Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) Дирк Глессер."Турист сегодня не знает, когда и где можно ждать опасности, но у Израиля есть опыт борьбы с террористическими актами”,-сказал на конференции генеральный директор министерства туризма Амир Халеви."Исследования показывают, что Израиль, и в частности Иерусалим, считают безопасным местом для туризма", - сказал Джастин Рид, вице-президент по маркетингу TripAdvisor.На сайте TripAdvisor размещено более миллиона отзывов о местах для отдыха и чем заняться в Израиле.