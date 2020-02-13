Москва предупреждает о риске подрыва связей с Иерусалимом
В прошлом году Израиль "необоснованно" отказал во въезде 6 тысячам россиян "по непонятным причинам".
Об этом в интервью РБК рассказал посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.
"Среди них — туристы и паломники, которые абсолютно четко, с их точки зрения, выполнили все условия: купили билеты, путевки, забронировали гостиницы, располагали достаточным количеством финансовых средств — однако въехать в Израиль им не разрешили", — сказал дипломат.
По его словам, у Москвы и Иерусалима сложилось понимание, что нынешняя ситуация — "ненормальная и требует совместных действий по ее исправлению".
"Речь идет о нарушении прав граждан, о подрыве экономической основы туризма в наших отношениях, наших культурных, образовательных, научных и прочих связей. Надеюсь, что совместными усилиями удастся переломить неблагоприятную тенденцию и решить имеющиеся проблемы", — добавил он.
Посол подчеркнул, что Израиль и Россия намерены вести переговоры на уровне консульских отделов Министерств иностранных дел и правоохранительных органов.
"Противодействие незаконной миграции не начинается и не заканчивается в аэропортах или в других пунктах въезда в страну. Это вопрос более сложный и комплексный, его нужно решать по линии правоохранительных органов", – заявил он.