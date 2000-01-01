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В Дании открыли первый в мире отель на дереве 13.07 02:26   MIGnews.com

В Дании открыли первый в мире отель на дереве

На острове Ютландия, Дания частный предприниматель решил открыть необычный отель. Чем же он необычный спросите вы? А вот чем – уютные деревянные номера располагаются на деревьях.

Владелец этого места задумался о такой "высокой" идее после разговора с отцом. Он пожаловался своему сыну, что заработка на продаже деревянной продукции больше нету.

Сейчас стартап набирает обороты – единственный номер отеля забронировало более 70 человек. К слову, номер довольно удобный. В нем присутствует электричество, водопровод, туалет с ванной. Еще одной изощренной деталью для ценителей утонченности будет тот факт, что вся мебель в номере – дизайнерская.

Создатели сия чуда в лесной гуще поделились предпринимательским секретом. Они рассказывают, что этот один номер обошелся им в 1,5 миллиона датских крон, что является эквивалентом 200 тысячам евро.


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