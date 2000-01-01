12.10 07:03 MIGnews.com

Названы самые популярные направления у туристов на 2020

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Сайт Airbnb составил список самых популярных направлений на предстоящий 2020 год. Лидером стали США. Рейтинг составлен на основне бронирования отелей и апартаментов во всех уголках мира.Первое место в этом списке занял город Милуоки в штате Висконсин, США. На втором месте оказался испанский Бильбао, а на третьем - тайский Бурирам.Важными критериями стала "экологичность" тех или иных городов. Также, людей привлекают массовые мероприятия, как, например, мыс Канаверал, где стартует исследовательская программа NASA Марс-2020.Топ-20 самых популярных туристических направлений по версии Airbnb:Милуоки, штат Висконсин, США.Бильбао, Испания.Бурирам, Таиланд.Санбери, штат Виктория, Австралия.Румыния.Сиань, Китай.Юджин, штат Орегон, США.Люксембург.Гвадалахара, Мексика.Вануату.Кали, Колумбия.Мыс Канаверал, штат Флорида, США.Абердин, Шотландия.Кортни, Канада.Убатуба, Бразилия.Ле-Контамин-Монжуа, Франция.Токио, Япония.Керала, Индия.Малинди, Кения.Маастрихт, Нидерланды.