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Названы самые популярные направления у туристов на 2020 | Фото:12.10 07:03   MIGnews.com

Названы самые популярные направления у туристов на 2020

Сайт Airbnb составил список самых популярных направлений на предстоящий 2020 год. Лидером стали США. Рейтинг составлен на основне бронирования отелей и апартаментов во всех уголках мира.

Первое место в этом списке занял город Милуоки в штате Висконсин, США. На втором месте оказался испанский Бильбао, а на третьем - тайский Бурирам.

Важными критериями стала "экологичность" тех или иных городов. Также, людей привлекают массовые мероприятия, как, например, мыс Канаверал, где стартует исследовательская программа NASA Марс-2020.

Топ-20 самых популярных туристических направлений по версии Airbnb:
Милуоки, штат Висконсин, США.
Бильбао, Испания.
Бурирам, Таиланд.
Санбери, штат Виктория, Австралия.
Румыния.
Сиань, Китай.
Юджин, штат Орегон, США.
Люксембург.
Гвадалахара, Мексика.
Вануату.
Кали, Колумбия.
Мыс Канаверал, штат Флорида, США.
Абердин, Шотландия.
Кортни, Канада.
Убатуба, Бразилия.
Ле-Контамин-Монжуа, Франция.
Токио, Япония.
Керала, Индия.
Малинди, Кения.
Маастрихт, Нидерланды.


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