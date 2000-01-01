12.06 04:08 MIGnews.com

Египет открывает свои границы для туристов с 1 июля

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C 1 июля Египет откроет свои границы для иностранных туристов. В связи с открытием курортного сезона, власти Египта разрешили увеличить загрузку гостиниц до 75%.Туристам посоветовали не употреблять еду и напитки за пределами отеля, а в случае возникновения симптомов коронавируса отдыхающие обязаны оповестить администрацию отеля.Также перед авиаперелетом каждый турист будет обязан заполнить форму, в которой он подтверждает, что ранее не был болен COVID-19.Лицам, прибывающим из стран, в которых вспышка вируса достигла уровня эпидемии, необходимо будет предоставить отрицательный результат теста, проведенный не более чем за 48 часов до вылета.