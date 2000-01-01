Предупреждение: первые жертвы в Альпах в этом сезоне
В австрийских Альпах в этом сезоне погибла первая группа лыжников в результате схода лавины.
Первыми жертвами стали два человека из Нидерландов, которые катались по маркированным трассам в долине Эцталь, передает ORF.
После лавины эксперты предупредили о рисках новых схождениях из-за большого количества снега в высокогорье.
По словам главы тирольской службы по предупреждению лавин, в начале лыжного сезона начали прибывать много людей, которые часто "понятия не имеют, что высоко в горах уже глубокая зима", из-за чего существует лавинная опасность.