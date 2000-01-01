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Предупреждение: первые жертвы в Альпах в этом сезоне | Фото:11.11 02:30   MIGnews.com

Предупреждение: первые жертвы в Альпах в этом сезоне

В австрийских Альпах в этом сезоне погибла первая группа лыжников в результате схода лавины.

Первыми жертвами стали два человека из Нидерландов, которые катались по маркированным трассам в долине Эцталь, передает ORF.

После лавины эксперты предупредили о рисках новых схождениях из-за большого количества снега в высокогорье.

По словам главы тирольской службы по предупреждению лавин, в начале лыжного сезона начали прибывать много людей, которые часто "понятия не имеют, что высоко в горах уже глубокая зима", из-за чего существует лавинная опасность.


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