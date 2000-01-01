Экзотический курорт станет ближе к израильским туристам

Во вторник авиакомпания Air Seychelles объявила, что с 27 ноября начнет осуществлять перелеты из Тель-Авива на Сейшельские острова.
Как заявили в компании, пока что будет один рейс в неделю, по средам.
Новые авиационные технологии сделали экономичным полет продолжительностью 6 часов 20 минут, и авиакомпания надеется извлечь выгоду из географической связи Израиля с Европой благодаря возможному партнерству с El-Al.
Air Seychelles также надеется укрепить существующие туристические отношения между Израилем и Сейшельскими островами.
В настоящее время 4500 израильтян посещают этот экзотический курорт каждый год, и архипелаг из 115 островов, известный своими кристально чистыми водами и густыми лесами, надеется увеличить это число, чтобы поддержать экономику, в значительной степени зависящую от индустрии туризма.
С прямыми рейсами в Тель-Авив, Сейшельские острова станут первой страной в Африке, которая будет использовать Airbus A320 для полетных программ.