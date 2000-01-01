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Экзотический курорт станет ближе к израильским туристам | Фото:10.07 14:23   MIGnews.com

Экзотический курорт станет ближе к израильским туристам

Впервые за 20 лет экзотический курорт в Индийском океане, известный как Сейшельские острова, станет ближе к израильским путешественникам благодаря открытию нового полетного маршрута уже этой осенью.

Об этом в среду, 10 июля, пишет The Jerusalem Post.

Во вторник авиакомпания Air Seychelles объявила, что с 27 ноября начнет осуществлять перелеты из Тель-Авива на Сейшельские острова.

Как заявили в компании, пока что будет один рейс в неделю, по средам.

Новые авиационные технологии сделали экономичным полет продолжительностью 6 часов 20 минут, и авиакомпания надеется извлечь выгоду из географической связи Израиля с Европой благодаря возможному партнерству с El-Al.

Air Seychelles также надеется укрепить существующие туристические отношения между Израилем и Сейшельскими островами.

В настоящее время 4500 израильтян посещают этот экзотический курорт каждый год, и архипелаг из 115 островов, известный своими кристально чистыми водами и густыми лесами, надеется увеличить это число, чтобы поддержать экономику, в значительной степени зависящую от индустрии туризма.

С прямыми рейсами в Тель-Авив, Сейшельские острова станут первой страной в Африке, которая будет использовать Airbus A320 для полетных программ.


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