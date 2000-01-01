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Израильский туризм установил рекорд | Фото: Thinkstock10.06 18:38   MIGnews.com

Израильский туризм установил рекорд

Май 2017 года стал для Израиля рекордным по количеству туристов, посетивших Еврейское государство. Согласно данным министерства туризма, за этот месяц в Израиль приехали 347 тысяч туристов, что на 16,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 303 тысячи прилетели воздушным транспортом, а оставшиеся 44 тысячи въехали из Египта или Иордании.

В целом с начала года Израиль посетили 1,43 млн. туристов (на 25% больше, чем за первые 5 месяцев 2016 года), в связи с этим туристическая отрасль принесла в казну страны 2,18 млрд. долларов. Глава Минтуризма Ярив Левин считает это заслугой руководства страны.

"Это не случайность. Это четкая политика. Длящаяся уже более полугода позитивная тенденция вносит огромный вклад в занятость и экономику Израиля. Я я убежден, что если мы будем работать правильно, то увидим, что эта тенденция сохранится и в ближайшие месяцы", - сказал он.

Стоит отметить, что показатели за май этого года немного выше даже мая 2014 года, когда был установлен предыдущий рекорд. Таким образом, можно считать, что туризм в Израиле полностью реабилитировался после "Нерушимой Скалы".
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