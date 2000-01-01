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flickr 09.04 20:54   MIGnews.com

Из Израиля в США можно будет долететь за $500 в обе стороны

Израильское правительство 9 апреля утвердило инициированное министром транспорта и разведки Исраэлем Кацем соглашение в сфере авиации между Израилем и Исландией.

Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта.

Согласно договору станет доступно осуществление низкобюджетных авиарейсов в США и Канаду через Исландию. Сообщается, что стоимость билета в обе стороны составит около $500.

На заседании правительства министр Исраэль Кац заявил:

"Cоглашение, подписанное между Израилем и Исландией, а также недавно выданное компании WOW Air разрешение на осуществление авиарейсов в США и Канаду – оба шага предпринимаются в рамках программы "Открытое небо"".
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