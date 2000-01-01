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Израиль закрывает границу с Египтом | Фото:08.03 17:46   MIGnews.com

Израиль закрывает границу с Египтом

Израиль закрывает границу с Египтом из-за вспышки смертоносного коронавируса нового типа.

По данным портала 0404, пограничный переход в Табе будет закрыт для перехода вечером, 8 марта.

Израильские туристические компании получили сообщение от Управления регистрации населения, согласно которому пограничный переход прекратит работу в 17:00.

Пока не уточняется, когда движение через пропускные пункты будут возобновлены.


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