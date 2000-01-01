08.03 17:46 MIGnews.com
Израиль закрывает границу с Египтом
Израиль закрывает границу с Египтом из-за вспышки смертоносного коронавируса нового типа.
По данным портала 0404
, пограничный переход в Табе будет закрыт для перехода вечером, 8 марта.
Израильские туристические компании получили сообщение от Управления регистрации населения, согласно которому пограничный переход прекратит работу в 17:00.
Пока не уточняется, когда движение через пропускные пункты будут возобновлены.
Поделиться
Все по теме
Комментарии