06.03 08:28 MIGnews.com

"Бомба" Ryanair: полеты из Израиля в Европу за 30 евро

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Ирландский лоукостер Ryanairначал рекламу новых направлений, по которым он начинает летать из Израиля в Европу.К уже существовавшим полетам в Берлин, Варшаву, Милан и Познань прибавились Братислава, Будапешт, Краков и Каунас.Новые линии начнут функционировать в ноябре. но билеты на полеты можно заказать уже сейчас.Полет из Эйлата в Берлин будет стоить 3 евро, обратный полет - 30 евро. Полеты в Гданьск (дважды в неделю) предлагаются по 49 евро в обоих направлениях. Полеты в Варшаву первые три месяца будут стоить 30 евро в одну сторону, после этого - 51 евро. Цены на остальные направления пока не опубликованы.