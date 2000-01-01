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`Бомба` Ryanair: полеты из Израиля в Европу за 30 евро 06.03 08:28   MIGnews.com

"Бомба" Ryanair: полеты из Израиля в Европу за 30 евро

Ирландский лоукостер Ryanairначал рекламу новых направлений, по которым он начинает летать из Израиля в Европу.

К уже существовавшим полетам в Берлин, Варшаву, Милан и Познань прибавились Братислава, Будапешт, Краков и Каунас.

Новые линии начнут функционировать в ноябре. но билеты на полеты можно заказать уже сейчас.

Полет из Эйлата в Берлин будет стоить 3 евро, обратный полет - 30 евро. Полеты в Гданьск (дважды в неделю) предлагаются по 49 евро в обоих направлениях. Полеты в Варшаву первые три месяца будут стоить 30 евро в одну сторону, после этого - 51 евро. Цены на остальные направления пока не опубликованы.
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