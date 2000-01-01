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Через три года в Иерусалиме появится фуникулер 06.03 14:06   MIGnews.com

Через три года в Иерусалиме появится фуникулер

Министр туризма Израиля Ярив Левин сообщил, что в Старом Городе Иерусалима будет построена подвесная дорога.

На протяжении многих лет в Иерусалиме говорят о возможности строительства подвесной дороги, маршрут которой будет пролегать от старой автобусной станции на Гору Цион и к Мусорным Воротам Старого Города.

Подвесная дорога, кроме того, что будет привлекать туристов, призвана разгрузить центр столицы Израиля и уменьшить пробки.

Радио Галей ЦАХАЛ сообщает, что сейчас проект наконец-то сдвинулся с мертвой точки, и сейчас находится на стадии предварительного рассмотрения в комитете национальной инфраструктуры.

Министр туризма Ярив Левин заявил, что в течение одного-двух месяцев план будет сформулирован, и после обсуждения начнется осуществление проекта. Левин предполагает, что фуникулер в Иерусалиме введут в строй через два-три года.
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