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Россия катастрофически теряет население 05.07 11:55   MIGnews.com

Россия катастрофически теряет население

Как сообщает ТАСС во вторник вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова на совещании с членами научно-образовательного медицинского кластера Северо-Западного федерального округа "Западный" сообщила следующее: “Для нас с вами ключевыми, по сути, являются две национальные цели – это естественный прирост населения и продолжительность жизни”.

Она подчеркнула: “Мы катастрофически теряем население страны. За 4 месяца естественная убыль населения у нас составила порядка 149 тыс. человек. Это означает, что у нас падает рождаемость и не такими, как нам хотелось бы темпами снижается смертность".

"В погоне за качественными показателями очень многие регионы страны показывали лучшую статистику", – отметила вице-премьер. Она пояснила, что много регионов страны сознательно занижали показатели смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также от внешних причин (например, ДТП).

Голикова подчеркнула, что в определенный момент занижать данные стало невозможно по причине того, что стали расти "группы других заболеваний и группы заболеваний, от которых не умирают".

"Например, Воронежская область демонстрировала показатель повышения смертности от онкологии за 2018 год, по сравнению с 2017 годом, на 1,2%, а за четыре месяца [2019 года] – на 20%. Ивановская область демонстрировала нам увеличение за четыре месяца [2019 года количества] смертей от сердечно-сосудистых заболеваний на 35,9%".

Она призвала федеральные медицинские организации принимать активное участие в анализе ситуации. "Без вашего профессионального участия в регионах – в значительном количестве, не во всех – позитивные процессы могут не происходить".

Также Голикова отметила, что в регионах наблюдается недостаток кадров и образования.


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