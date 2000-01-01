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В Израиле зафиксировано рекордное количество туристов | Фото:03.10 14:02   MIGnews.com

В Израиле зафиксировано рекордное количество туристов

По данным Центрального статистического бюро, в сентябре 2019 года Израиль посетило около 405 000 туристов, что на 44% больше, чем в сентябре 2018 года, и на 46% больше, чем в сентябре 2017 года.

В период с января по сентябрь 2019 года было зарегистрировано 3,297 млн туристов, по сравнению с 2,917 млн за аналогичный период прошлого года. Доход от туризма в сентябре составил 581 миллион долларов (около 2,1 миллиарда шекелей) и с начала года - 4,728 миллиарда шекелей (около 17 миллиардов шекелей).

Министр туризма Ярив Левин сказал: "Сентябрь продолжает восходящую тенденцию в сфере въездного туризма с впечатляющим ростом и ежемесячными рекордами. Мы продвигаем Израиль по всему миру в соответствии с нашей инновационной и ориентированной на рынок стратегией, и мы видим результаты. Мы продолжать осваивать новые рынки, одновременно работая над поддержанием традиционных рынков. В последние годы туризм стал двигателем экономического роста и улучшает наш имидж во всем мире, и я приветствую это".

Генеральный директор Министерства туризма Амир Халеви также прокомментировал: "Еще один рекордный месяц, который служит свидетельством привлекательности Израиля для туристов со всего мира. Министерство туризма Израиля постоянно работает над тем, чтобы обеспечить продолжение этой рекордной статистики и разрабатывать новые туристические продукты для привлечения разнообразных целевых рынков, таких как экстремальный приключенческий туризм".


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