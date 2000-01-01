30.06 05:35 MIGnews.com

Создано устройство, распознающего людей по сердцебиению

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Биометрическая идентификация уже стала частью повседневной жизни — дактилоскопические датчики есть даже в бюджетных моделях смартфонов. Существуют системы, построенные на распознавании лиц, походки и рисунка вен. Однако некоторые из них требуют близкого контакта с человеком, в другие не могут похвастать высокой точностью. Оба недостатка устранены в разработке под названием Jetson, выполненной по заказу Пентагона.Jetson использует инфракрасный лазер, чтобы фиксировать сердцебиение. Дело в том, что сердцебиение уникально как отпечатки пальцев и его невозможно изменить. Jetson работает на расстоянии до 200 м и справляется со своей задачей даже сквозь легкую одежду. В хороших условиях точность идентификации превышает 95%.К сожалению, теплая одежда является для Jetson непреодолимым препятствием. К тому же, на сбор данных для анализа необходимо около 30 секунд, в течение которых человек должен быть сравнительно неподвижен. Наконец, для распознавания необходим образец, то есть узнать человека Jetson может только в том случае, если его «кардиоотпечаток» уже есть в базе данных.Впрочем, даже если военные или спецслужбы сочтут технологию неподходящей для их целей, можно надеяться, что наработки, накопленные при создании Jetson, найдут применение в медицине.