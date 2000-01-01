29.04 12:01 MIGnews.com

Новая система наведения - против воздушных шаров из Газы

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Издание The Globes сообщает о том, что с помощью небольшой компании из кибуца Ягур решена проблема зажигательных воздушных шаров и воздушных змеев, запускаемых террористами из Газы.Полковник Надав Ливне, командир подразделения Матмон, занимающегося испытаниями новых вооружений в технологическом управлении ЦАХАЛа рассказал следующее: “У нас появились возможности перехвата воздушных змеев и воздушных шаров, нами будет решена проблема зажигательных бомб”.В центре этих возможностей - новая система наведения и управления огнем Пигийон (Кинжал), разработанная компанией Smart Shooter из кибуца Ягур.Система позволяет управлять огнем из автомата Саар по быстро движущимся целям.Пигийон - электрооптическая система, позволяющая следить за движущимися целями в различных сценариях, в том числе, за воздушными шарами, переносящими самодельные взрывные устройства и зажигательные бомбы. Благодаря быстрым математическим вычислениям система определяет когда и в каком направлении должен быть произведен выстрел - так, чтобы цель была поражена уже первым выстрелом.Система построена таким образом, что не позволяет солдату выстрелить. если невозможно точно поразить цель. Пигийон создан для поражения целей на расстоянии несколько сотен метров, с тем чтобы снизить возможность потенциального ущерба для гражданских лиц. Smart Shoot сейчас работает над созданием модифицированной, более простой в применении системы.ЦАХАЛ и силы безопасности с энтузиазмом отнеслись к новинке, и надеются на то, что она внесет существенный вклад в разрешение проблемы систематических поджогов с территории Газы. Система была передана подразделениям бригад Голани, Гивати и десантников, с тем, чтобы провести ее оценку в полевых условиях. Испытания прошли успешно, и сейчас ЦАХАЛ заказывает тысячи таких систем для передачи в войска.Полковник Ливне, однако, подчеркнул: "Здесь нет герметичного решения. Между нами и врагом всегда идет состязание, одна сторона изучает другую, наше дело — быстро находить технологическое решение".