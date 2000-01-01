Новая система наведения - против воздушных шаров из Газы
Издание The Globes сообщает о том, что с помощью небольшой компании из кибуца Ягур решена проблема зажигательных воздушных шаров и воздушных змеев, запускаемых террористами из Газы.
Полковник Надав Ливне, командир подразделения Матмон, занимающегося испытаниями новых вооружений в технологическом управлении ЦАХАЛа рассказал следующее: “У нас появились возможности перехвата воздушных змеев и воздушных шаров, нами будет решена проблема зажигательных бомб”.
В центре этих возможностей - новая система наведения и управления огнем Пигийон (Кинжал), разработанная компанией Smart Shooter из кибуца Ягур.
Система позволяет управлять огнем из автомата Саар по быстро движущимся целям.
Пигийон - электрооптическая система, позволяющая следить за движущимися целями в различных сценариях, в том числе, за воздушными шарами, переносящими самодельные взрывные устройства и зажигательные бомбы. Благодаря быстрым математическим вычислениям система определяет когда и в каком направлении должен быть произведен выстрел - так, чтобы цель была поражена уже первым выстрелом.
Система построена таким образом, что не позволяет солдату выстрелить. если невозможно точно поразить цель. Пигийон создан для поражения целей на расстоянии несколько сотен метров, с тем чтобы снизить возможность потенциального ущерба для гражданских лиц. Smart Shoot сейчас работает над созданием модифицированной, более простой в применении системы.
ЦАХАЛ и силы безопасности с энтузиазмом отнеслись к новинке, и надеются на то, что она внесет существенный вклад в разрешение проблемы систематических поджогов с территории Газы. Система была передана подразделениям бригад Голани, Гивати и десантников, с тем, чтобы провести ее оценку в полевых условиях. Испытания прошли успешно, и сейчас ЦАХАЛ заказывает тысячи таких систем для передачи в войска.
Полковник Ливне, однако, подчеркнул: "Здесь нет герметичного решения. Между нами и врагом всегда идет состязание, одна сторона изучает другую, наше дело — быстро находить технологическое решение".