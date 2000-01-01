Новозеландская армия заключила контракт с Roboteam
Израильских разработчик сухопутных мобильных робототехнических комплексов заявил, что он стал победителем тендера на обеспечение передовыми технологиями новозеландской армии.
Об этом во вторник, 28 мая сообщает портал Globes.
Компания была награждена предложением через Trakka Tech, которая предоставляет специализированные решения для миссий. Roboteam поставит в Силы обороны Новой Зеландии десятки "роботизированных" систем с дистанционным управлением стоимостью в миллионы долларов.
Roboteam создаст специальную лабораторию поддержки робототехники, которая будет обслуживать многочисленных клиентов из Азиатско-Тихоокеанского региона.
В то время как компании во всем мире участвуют в тендере, только Roboteam предложил полное решение, которое победило во всех трех категориях. Решение включает в себя семейство роботов, которое работает с сетью MESH (одна сеть, которая обеспечивает передачу) и может управляться из одного единого блока управления. Это первый раз, когда компания предоставила такое комплексное решение.
Теперь Вооруженные силы Новой Зеландии получат в свое распоряжение несколько десятков роботизированных систем удаленного контроля - системы TIGR, MTGR и IRIS.