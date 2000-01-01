27.06 23:58 MIGnews.com

Новая технология позволит общаться без подключения к сети

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Вчера на выставке Mobile World Congress 2019 компания Oppo продемонстрировала новую технологию под названием MeshTalk, которая позволяет смартфонам компании совершать звонки и обмениваться сообщения без необходимости подключения к сотовой сети, Bluetooth или Wi-Fi.Представители Oppo утверждают, что пользователи смогут отправлять текстовые сообщения, голосовые сообщения и совершать телефонные звонки на другие устройства Oppo, которые находятся в радиусе 3 км. Несколько устройств также смогут создать локальную сеть (LAN), которая позволяет организовывать групповые чаты, а также расширять площадь покрытия связи.В официальном сообщении блога говорится, что в технологии MeshTalk применяется специальный чип, который «использует преимущества децентрализации, большой скорости и низкого энергопотребления».Oppo не сообщает, когда технология станет доступной для пользователей ее смартфонов. Предположительно, такая возможность будет только у будущих моделей Oppo, которые получат соответствующий чип MeshTalk.