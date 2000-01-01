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Израиль: Прорыв в изобретении вакцины от коронавируса 27.02 11:35   MIGnews.com

Израиль: Прорыв в изобретении вакцины от коронавируса

Израильское министерство науки  сообщило о том, что после четырех лет исследований  в институте Мигаль в Галилее выведена вакцина против инфекционного бронхита (Avian infectious bronchitis (IBV).  Теперь ее генетически адаптируют для борьбы с коронавирусом.

Прорыв в этом направлении может привести к созданию вакцины против коронавируса в течение нескольких недель.

Вакцина против прошла успешные доклинические испытания. В ходе испытаний было доказано, что вакцина приводит к тому, что организм начинает вырабатывать антитела к IBV. После адаптации генетической цепи к коронавирусу Covid-19, что займет 8-10 недель, Мигаль начнет клинические испытания. Вакцина, разработанная ля борьбы с птичьим гриппом вводится в организм через рот - точно также, очевидно, будет вводиться и новая вакцина против коронавируса.

Исследование финансировалось совместно министерством науки и министерством сельского хозяйства Израиля. 

В институте Мигаль работает 90 ученых и 19 исследователей.


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