26.06 11:18 MIGnews.com

Исследование: температура в Израиле значительно выросла

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Новое исследование указывает на тенденцию к потеплению в Израиле за последние 70 лет. При этом за последние три десятилетия она усилилась. В то же время также отмечается тенденция к уменьшению количества осадков, в основном после небольшого количества сильных климатических явлений.Результаты основаны на анализе экстремальных погодных явлений: на 30 станциях по всей стране измерялась температура, а также на 60 станциях измерялось количество осадков. На одной из станций, которая находится в кибуце Эйн ха-Хореш в центральном Израиле, скорость повышения температуры составляет не 0,1 градуса Цельсия за десятилетие, согласно предыдущей оценке, а 0,26 градуса.Также было установлено, что средняя минимальная температура увеличивалась каждое десятилетие на 0,24 градуса, в то время как средняя максимальная температура увеличивалась на 0,19 градуса за десятилетие. При анализе результатов принимались в расчет различные факторы, которые могли повлиять на точность измерений, включая изменения в окружающей метеостанцию местности, в оборудовании.Исследование также демонстрирует, что в последние 30 лет наблюдалось явное увеличение “периодов высоких температур” – когда по крайней мере шесть дней подряд максимальная температура находится в диапазоне самых высоких температур за этот год. За последние 30 лет число таких периодов увеличилось на 8 дней за десятилетие, по сравнению с 1961-1990 годами.Частота особенно жарких ночей увеличилась на 7%, а число особенно холодных ночей снизилось. За последние 30 лет, за исключением 5 лет, зима была более жаркой, чем многолетний средний показатель температуры между 1961-м и 1990 годами.По словам Ицхака Йосефа, исследователя из климатического отдела Метеорологической службы Израиля и руководителя исследования, увеличение количества ночей, определяемых как особенно жаркие, создало индекс тепловой нагрузки. А он, в свою очередь, оказывает существенное влияние на потребление энергии и развитие сельского хозяйства, культур.Йосеф провел исследование в рамках своей докторской диссертации в Тель-Авивском университете и представил результаты на прошлой неделе на ежегодной конференции Израильского общества экологии и наук об окружающей среде, которая проходила в Школе экологических исследований Портера при Тель-Авивском университете. Результаты также были опубликованы в Международном журнале климатологии.Исследование также показало снижение количества дней с осадками 10 мм и более. Каждое десятилетие отмечается сокращение общего числа дней. При рассмотрении изменений в течение периода исследования с пространственной точки зрения можно сделать вывод, что в последние десятилетия индекс тепла повышался ночью в прибрежном регионе Израиля, тогда как в горных районах он увеличивался, в основном, в полдень.Исследование не касалось непосредственно изменений климата и было сосредоточено на более точном анализе результатов измерений метеорологических станций.