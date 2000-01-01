Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Израиль и США создают центр по нефтегазовым технологиям | Фото:25.06 20:48   MIGnews.com

Израиль и США создают центр по нефтегазовым технологиям

Израиль и США создают совместный центр исследований и разработок, чтобы сосредоточиться на технологиях для повышения эффективности нефтегазового сектора, заявил министр энергетики Израиля Юваль Стейниц на конференции в Тель-Авиве в понедельник.

Об этом пишет The Times of Israel.

"Многие израильские стартапы сосредоточены на энергетике в целом и на нефти и газе в частности, и мы уверены, что традиционная нефтегазовая отрасль может извлечь выгоду из израильских инноваций, исследований и разработок", - заявил Стейниц.

Лишенный природных ресурсов, Израиль обнаружил у своих берегов природный газ, видя в нем путь к энергетической независимости. Месторождение природного газа "Тамар" производит газ в основном для внутреннего потребления с 2013 года, но в конце этого года ожидается, что еще большее месторождение "Левиафан" начнет добычу как для местного рынка, так и на экспорт.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:20
В новой «Матрице» роль Нео сыграет чернокожий актер
22:00
Почему цемент способствует глобальному потеплению?
21:35
Сектор кибербезопасности страдает от недостатка специалистов
20:41
Законодательница признала бегство евреев из арабских стран
20:32
Россия не видит в Иране региональной угрозы
20:18
Иран откажется от дальнейших обязательств по ядерной сделке
20:07
Эзра Сайдофф пошел на сделку о признании вины
20:02
Израильтяне смогут купить Nintendo в Тель-Авиве
19:07
В Бахрейне собрались участники экономического семинара
18:59
Адвокат семьи изнасилованной девочки: мы в шоке
18:49
Президент Чили помолился за мир у Стены Плача
18:40
В Иерусалиме обсудили мир в Сирии
18:24
Нигерийский экзорцист собрал тысячи людей в Израиле. Видео
18:05
Безработица в Израиле – на рекордно низком уровне
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus