Израиль и США создают центр по нефтегазовым технологиям
Израиль и США создают совместный центр исследований и разработок, чтобы сосредоточиться на технологиях для повышения эффективности нефтегазового сектора, заявил министр энергетики Израиля Юваль Стейниц на конференции в Тель-Авиве в понедельник.
"Многие израильские стартапы сосредоточены на энергетике в целом и на нефти и газе в частности, и мы уверены, что традиционная нефтегазовая отрасль может извлечь выгоду из израильских инноваций, исследований и разработок", - заявил Стейниц.
Лишенный природных ресурсов, Израиль обнаружил у своих берегов природный газ, видя в нем путь к энергетической независимости. Месторождение природного газа "Тамар" производит газ в основном для внутреннего потребления с 2013 года, но в конце этого года ожидается, что еще большее месторождение "Левиафан" начнет добычу как для местного рынка, так и на экспорт.