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Сектор кибербезопасности страдает от недостатка специалистов | Фото:25.06 21:35   MIGnews.com

Сектор кибербезопасности страдает от недостатка специалистов

Индустрия кибербезопасности в Израиле страдает от недостатка специалистов, так как в отрасли требуется 800 новых сотрудников в год, пишет во вторник, 25 июня, The Times of Israel.

Согласно новому отчету, трудовые ресурсы являются главной проблемой, стоящей перед сектором.

90% руководителей, опрошенных Исследовательским центром IVC для отчета о состоянии индустрии кибербезопасности в Израиле, заявили, что нехватка рабочих является самой большой проблемой, с которой сталкивается сегодня сектор, поскольку за квалифицированный персонал, в основном, конкурируют зарубежные центры исследований и разработок, работающие в Израиле.

Исследование было проведено накануне мероприятия Cyber Week, которое стартует в Тель-Авиве на этой неделе.

Нехватка рабочих в отрасли отражает общее "недомогание" в национальной технологической отрасли, которой ежегодно не хватает около 15 000 квалифицированных рабочих, в основном инженеров-программистов и специалистов по обработке данных. Этот дефицит приводит к росту местной заработной платы и подталкивает фирмы к поиску рабочих за границей, согласно отчету Start-Up Nation Central и Управления по инновациям Израиля, опубликованному в декабре.

К концу 2018 года в Израиле было 752 компании, занимающиеся кибернетической безопасностью.


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