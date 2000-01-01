25.05 12:12 MIGnews.com

Израильский ученый изобрел самоочищающуюся защитную маску

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Израильский ученый изобрел технологию по самоочищению защитной маски для лица. Яир Эйн-Эли подал заявку на патент в США на свою инновацию, которая, по его словам, повысит гигиену и уменьшит дефицит масок."Наша идея может превратить маски из одноразовых предметов в гаджеты, которые люди чистят. Это означает, что им не понадобится такая регулярная замена, а больницам не понадобятся такие большие запасы", - сказал Эйн-Эли, декан факультета материаловедения и инженерии Техниона.Механизм удорожит маску всего на 90 центов (3 шекеля). Самоочищающиеся маски будут выглядеть как обычные, за исключением входа USB для питания нагревательного элемента."Элемент может нагревать маску до 65–70 градусов по Цельсию и дальше все, что впитывается в слои маски", - объяснил ученый.Он сказал, что для очистки достаточно 15–30-минутного цикла нагрева. "Если вы находитесь в своей машине и снимаете маску, вы можете просто подключить ее к зарядному устройству прикуривателя, а затем снова надеть", - сказал Эйн-Эли.