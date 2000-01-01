24.11 20:11 MIGnews.com

Находка века: "библейский" змей существовал

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Палеонтологи в Южной Америке обнаружили окаменелости древних предков современных змей, которые ходили на лапах.О необычной находке ученых из Аргентины, США, Канады и Австралии сообщает научное издание Science Advances.По словам ученых, окаменелости свидетельствуют о том, что первые 70 миллионов лет своего развития пресмыкающиеся обладали небольшими, но идеально сформированными задними лапами.В частности, исследователи обнаружили восемь черепов и три фрагмента скелета с задними конечностями меловой змеи Najash rionegrina, или наджаш. Данный вид ученые назвали в честь библейского Нахаш, что в переводе с иврита и означает "змея".Окаменелости нашли в породах формации Канделерос в аргентинской провинции Рио-Негро. Их возраст составляет около 90 миллионов лет."Пример наджаша показывает, что змеи постепенно эволюционировали от ящериц, как и предсказывал Дарвин. Но эти примитивные змеи с маленькими лапами были не просто переходным этапом. У них был очень успешный план тела, который сохранялся на протяжении многих миллионов лет и позволял его обладателю существовать как в наземной, так и в водной среде", – рассказал один из авторов исследования Майк Ли из Университета Флиндерса.