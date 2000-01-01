Когда закончится пандемия: ученые дали ответ

Пандемия смертоносного китайского коронавируса COVID-19 подойдет к концу уже осенью нынешнего года.
Такие данные с помощью моделирования вычислили исследователи из Сингапурского университета технологий и дизайна, передает Daily Mail.
В частности, ученые утверждают, что в Соединенных Штатах Америки пандемия может закончиться уже к 11 ноября, а в Великобритании – к 30 сентября, Италия – к 24 октября.
Модель прогнозирует траекторию распространения коронавируса с течением времени, отслеживая фактическое количество новых подтвержденных случаев в день в конкретной стране по состоянию на 12 мая.
По словам исследователей, их прогнозы, вероятно, будут неопределенными из-за сложности вируса и других факторов, включая ограничения и протоколы тестирования.
"Чрезмерный оптимизм, основанный на некоторых предсказаниях, опасен, потому что он может ослабить нашу дисциплину и контроль и вызвать распространение вируса и инфекции, его следует избегать", – отметили ученые.