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Когда закончится пандемия: ученые дали ответ | Фото:24.05 14:27   MIGnews.com

Когда закончится пандемия: ученые дали ответ

Пандемия смертоносного китайского коронавируса COVID-19 подойдет к концу уже осенью нынешнего года.

Такие данные с помощью моделирования вычислили исследователи из Сингапурского университета технологий и дизайна, передает Daily Mail.

В частности, ученые утверждают, что в Соединенных Штатах Америки пандемия может закончиться уже к 11 ноября, а в Великобритании – к 30 сентября, Италия – к 24 октября.

Модель прогнозирует траекторию распространения коронавируса с течением времени, отслеживая фактическое количество новых подтвержденных случаев в день в конкретной стране по состоянию на 12 мая.

По словам исследователей, их прогнозы, вероятно, будут неопределенными из-за сложности вируса и других факторов, включая ограничения и протоколы тестирования.

"Чрезмерный оптимизм, основанный на некоторых предсказаниях, опасен, потому что он может ослабить нашу дисциплину и контроль и вызвать распространение вируса и инфекции, его следует избегать", – отметили ученые.


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