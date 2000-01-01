25.05 01:22 MIGnews.com

Ученые объяснили, почему фламинго стоят на одной ноге

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Американские ученые установили, что фламинго тратят меньше энергии, когда стоят на одной ноге, чем при стоянии на двух ногах.Прежде чем подтвердить данную гипотезу специалисты из Технологического института Джорджии и Университета Эмори в Атланте провели исследование.Ученые выяснили, одноногая поза не заставляет птиц затрачивать никакой мускульной энергии, и в такой позиции они могут засыпать.Авторы исследования провели эксперименты как на живых, так и на мертвых фламинго, и выяснили, что трупы птиц могут стоять на одной ноге без всякой поддержки.Этот феномен исследователи называют "механизм пассивного гравитационного стояния".При этом мертвые птицы не могут стоять на двух ногах, если их не поддерживать. Это означает, что такая поза требует активных мускульных усилий.Наблюдая за живыми птицами, исследователи обратили внимание на то, что стоящие на одной ноге фламинго могут практически не двигаться. В то же время, стоя в этой же позе, они могут приманивать или ласкать друг друга.Однако ученые пока не могут объяснить анатомический механизм, который позволяет птицам легко стоять в такой позе, передает Би Би Си.