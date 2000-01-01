Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











В Израиле испытали инновационный способ тушения пожара | Фото:23.01 08:20   MIGnews.com

В Израиле придумали инновационный метод тушения пожара

Израильская фирма Elbit Systems испытала новое средство для тушения пожаров с большой высоты.

Соответствующая система получила название HyDrop, доказав свою эффективность во время учений, передает The Times of Israel.

"HyDrop – это инновационное решение, обеспечивающее высокоточные воздушные тушения пожара", – сказано в заявлении компании.

Для ликвидации возгорания с воздуха обычно используются вертолеты и самолеты, оснащенные емкостями с водой, которая сбрасывается на пламя. Это происходит на высоте, не превышающей 30−40 метров, чтобы не испарилась часть воды еще до приземления.

Чтобы избежать этого, специалисты Elbit запечатали жидкость в пакетики, которые удобно сбрасывать на огонь с большой высоты. Кроме воды в них можно запечатать пену или антипирен. Сбрасывать "снаряды" можно даже ночью.

Во время недавних испытаний два пожарных самолета потушили горящее поле с высоты 500 футов (около 152 метров). Каждый из них выпусках 1,6 тонны 140-граммовых биоразлагаемых гранул с жидкостью, которые направлялись по расчетной баллистической траектории для точного попадания в цель.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:45
Власти Рима усиливают проверки из-за коронавируса из Китая
08:26
Церковь, которую посетил Макрон - центр активности BDS
08:01
Нетаниягу извинился за насмешку над заиканием Ганца
07:42
Ашдод: 12-летний мальчик погиб после падения из окна
07:25
Видео: голубой метеорит над шоссе №6
07:05
Макрон извинился перед израильскими охранниками
06:00
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:25
Принц Чарльз и Грета Тунберг встретились на форуме в Давосе
04:28
Смертельный вирус из Китая добрался до России
03:22
Украинская делегация отличилась в Давосе
02:03
США запретят въезд гражданам семи стран
00:56
В Штатах от загадочного вируса умер первый человек
23:45
Американцы создали голубя-робота с настоящими перьями  
22:33
Принц Гарри прибыл в Канаду
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus