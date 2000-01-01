22.10 01:08 MIGnews.com

В Иерусалиме найден древний артефакт Понтия Пилата

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В старейшем районе Иерусалима, Городе Давида, ученые обнаружили аллею, которая, по их словам, была создана по распоряжению Понтия Пилата. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org. По этой тропе паломники поднимались к Храмовой Горе.Участок улицы, длиной 220 метров, протянулась от Силоамского пруда (расположен к юго-востоку от стен Старого города Иерусалима) к Храмовой горе. Археологи обнаружили, в ходе раскопок, сто монет, которые датируются 17 и 36 годами нашей эры. Это совпадает с годами правления Понтия Пилата, римского префекта Иудеи c 26 по 36 годы нашей эры.Изначально улицу, которая достигала в длину 600 метров, обнаружили еще в 1894 году. Согласно библейскому сюжету, на Силоамском пруду произошло исцеление Иисусом Христом слепого. Возможно, что Понтий Пилат, распорядился построить улицу, чтобы уменьшить волнения среди жителей Иерусалима, подчеркнуть связь города с Римской Империей или увековечить свое имя с помощью крупного строительства.В христианской традиции Понтий Пилат вынес смертный приговор Иисусу Христу.