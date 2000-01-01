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Google удалось создать квантовый суперкомпьютер 21.09 15:34   MIGnews.com

Google удалось создать квантовый суперкомпьютер

Компания Google заявила о создании самого мощного квантового компьютера в мире. В компании говорят, что ни один из нынешних аналогов и в подметки не годится новому изобретению.

На сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), на короткое время был опубликован документ, в котором было указано, что новый процессор выполнил некое вычисление за 3 минуты и 20 секунд. Казалось бы, что в этом такого, но для того чтобы провести это вычисление, самому мощному в мире компьютеру "Саммиту" потребовалось бы около 10 тысяч лет.

Данный эксперимент представляет собой первое вычисление, которое может быть выполнено исключительно на квантовом процессоре.


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