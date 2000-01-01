21.11 01:04 MIGnews.com

Ученый обнаружил следы насекомых на Марсе

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Энтомолог Уильям Ромозер из Университета Огайо, США, заявил, что обнаружил на фотографиях, сделанных марсоходом Curiosity, следы существ, которые похожи на земных насекомых, пишет Science Alert. Внимательно изучив снимки, ученый, по его словам, пришел к выводу, что марсианские насекомые имеют крылья, панцири, усики.На фото запечатлены "существа в позах, характерных для двигающегося и летящего насекомого". Исходя из его отчета, это открытие может свидетельствовать о существовании жизни на Марсе.Однако, по мнению коллег Ромозера, он стал жертвой парейдолии - эффект, когда специалист воспринимает случайные объекты за то, что он изучал в течение долгих лет. Уильям Ромозер проработал профессором энтомологии 45 лет.