Израильские специалисты изобрели революционного робота
Первый экспериментальный робот-дрон, который летает как обычный квадрокоптер, движется по пересеченной местности и складывается в труднодоступных местах, используя те же моторы, был разработан исследователями из Университета Бен-Гурион в Негеве.
По словам ученых, аппарат может передвигаться по суше и по воздуху, а также способен протискиваться в узкие щели.
Уникальный робот был представлен вниманию гостей Международной конференции IEEE по робототехнике и автоматизации 2019 года в Монреале на этой неделе.
Специалисты также отмечают, что робот по имени FSTAR может передвигаться по ступенькам или по трубам, развивая скорость до 2,6 метра в секунду и потребляя совсем немного энергии.
FSTAR действительно многофункциональный робот: его можно использовать для доставки товаров, при проведении поисковых и спасательных операций, и даже в сельском хозяйстве, кинематографе, антитеррористической деятельности.