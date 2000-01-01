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Израильские ученые: мозг защищает нас от мыслей про смерть | Фото:19.10 17:49   MIGnews.com

Израильские ученые: мозг защищает нас от мыслей про смерть

Согласно новому исследованию израильских ученых, человеческий мозг устроен так, чтобы люди не думали о своей смертности. Исследователи из Университета Бар-Илан определили, что разум защищает людей от экзистенциальной мысли о собственной смерти, заставляя считать смертными только других людей.

Этот механизм проявляется в молодом возрасте, когда дети начинают понимать, что все люди рано или поздно умирают. В этот момент их мозг начинает избегать этих мыслей, чтобы жить более позитивно, согласно исследованию. Исследователи Бар-Илана разработали тест, в котором люди реагировали на фотографии самих себя и фотографии незнакомцев. Половина фотографий сопровождалась словами о смерти. Последний снимок полностью отличалось от предыдущих изображений для проверки реакции мозга.

Когда люди видели слова о смерти на собственных снимказ, мозг отключался и человек не мог должным образом соотнести себя с понятием смерти. "Мозг не принимает, что смерть связана с нами", - сказал The Guardian руководитель исследования Яир Дор-Зидерман. "У нас есть этот первичный механизм, который включается, когда мозг получает информацию о собственной смерти. Что-то говорит нам, что информация ненадежна, поэтому мы не должны в это верить".

"Мы не можем рационально отрицать, что умрем, но мы думаем об этом больше как о том, что происходит с другими людьми", - добавил он. Полное исследование будет опубликовано в журнале NeoroImage в следующем месяце.


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