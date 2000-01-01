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Израильские ученые провели уникальный эксперимент в космосе | Фото:19.06 15:13   MIGnews.com

Израильские ученые провели уникальный эксперимент в космосе

В четверг, 18 июня, израильская исследовательская группа из медицинского центра Шиба запустила микроспутниковую лабораторию в космос на ракетной пусковой установке Vega из Французской Гвианы.

Исследователи намерены проверить гипотезу о том, что почти нулевая гравитация в космосе может повлиять на устойчивость бактерий к антибиотикам. Эксперимент также поможет рассчитать риски возникновения устойчивых к антибиотикам инфекционных заболеваний у людей, путешествующих в космос.

Эту проблемы ученые во все мире называют "бомбой замедленного действия". По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), устойчивость бактерий к антибиотикам в настоящее время является причиной гибели 700 000 человек ежегодно - число, которое к 2050 году может возрасти до 10 миллионов.

Профессор Охад Гал-Мор, директор Научно-исследовательской лаборатории инфекционных заболеваний в Шибе и руководитель эксперимента, объясняет, что во всем мире происходит значительное злоупотребление антибиотиками. Еще большую озабоченность вызывает распространенность антибиотиков в сельском хозяйстве, особенно в птицеводстве и животноводстве, где проблема усугубляется отсутствием регулирования.

"У нас уже есть предварительные данные, свидетельствующие о том, что слабая гравитация значительно влияет на приобретение устойчивости к антибиотикам у бактерий, из экспериментов на земле с использованием специального устройства", - рассказал Гал-Мор. "Теперь мы сможем повторить эти результаты в "реальных" условиях микрогравитации."

Ранее сообщалось, что чрезмерное и неправильное использование антибиотиков во время пандемии COVID-19 еще больше способствовало росту устойчивости к ним у бактерий - в долгосрочной перспективе эта угроза представляется более пугающей, чем сам коронавирус.


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