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Российские ПРО  бессильны против F-35 в Сирии 17.12 14:24   MIGnews.com

Российские ПРО  бессильны против F-35 в Сирии

12-й канал израильского ТВ сообщает о том, что среди российских военных нарастает фрустрация и гнев в связи с их неспособностью противостоять атакам израильских истребителей-бомбардировщиков стелс F-35в Сирии.

Американский генерал в отставке Гэри Норт, сегодня - высокопоставленный менеджер в производителе истребителей, корпорации Lockheed Martin , прибыл в Израиль.

12-й канал, “на основании бесед генерала с израильскими пилотами, участвовавшими в атаках на Ближнем Востоке” сообщает, что технологии стелс F-35 позволяют ему преодолевать российские системы ПРО, развернутые в Сирии и свободно оперировать в воздушном пространстве вражеских государств.

Израиль купил у американской компании 50 истребителей F-35 “Адир”. На настоящий момент в Израиль поставлены 20. Опыт израильских пилотов демонстрирует, что “неуловимость” F-35 является основным фактором успеха в миссиях против объектов, прикрытых батареями С-300 и С-400.

По “данным источников, очень хорошо знакомых с активностью израильских ВВС”, неуловимость позволяет израильтянам атаковать в тех местах, где развернуты российские батареи, которые “практически слепы” в случае подобных бомбардировок. Это ставит под вопрос возможности указанных систем ПРО и порождает фрустрацию и гнев среди российских военных.

Израильские пилоты рассказывают о том, что возможности стелс дают им уверенность в ходе атак над вражеской территорией и позволяют выполнять задачи, немыслимые еще вчера. на самолете также установлен радар, позволяющий идентифицировать крылатые ракеты - и, таким образом, противодействовать иранской угрозе.

Соединенные Штаты, Британия, Израиль и Италия являются членами “коалиции F-35” и делятся информацией об операциях этого самолета на Ближнем Востоке. Способность выживания машины является критически важной.

Инженеры Lockheed Martin внимательно изучают опыт боевого использования F-35 израильскими пилотами. На его основании  продумываются новые улучшения возможностей самолета.

Генерал Норт встретится в Израиле с командованием ВВС и руководством министерства обороны. Он попытается убедить их купить третью эскадрилью F-35 “Адир”. В настоящий момент в ВВС идут дебаты о том, что стоит купить - эскадрилью F-35 или эскадрилью F-15Х корпорации Boeing.

Израильские генералы склоняются к покупке F-15Х, из-за того, что эта машина обладает большей дальностью полета и способностью нести больше вооружений. Lockheed Martin утверждает, что неуловимость и выживаемость  F-35 - куда более важный фактор в современной боевой авиации. что подтверждается и израильским опытом в Сирии. Корпорация обещает снизить стоимость одного самолета F-35 до 80 миллионов долларов , и обещает произвести в Израиле встречные покупки на сумму полтора миллиарда долларов.


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