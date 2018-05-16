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Шоколадный дрон - зловонное оружие против террористов Газы 17.05 08:10   MIGnews.com

Шоколадный дрон - зловонное оружие против террористов Газы

Управление исследований и разработок министерства обороны Израиля (Мофат) в ходе массовых беспорядков на границе с Газой 14 мая провело успешные испытания нового средства разгона демонстраций.





Так называемый “Шоколадный Дрон” был разработан специально для событий, подобных “Дню Накбы”. Дрон уже поставлен на вооружение частей, охраняющих границу с Газой.

Дрон был разработан для перевозки достаточно тяжелых грузов и может исполнять различные задачи. Первоначально он не предназначался для разгона протестов. Когда такая необходимость возникла, дрон оснастили специальным снарядом, в который помещается много пакетов с зловонной субстанцией. известной как “шоколад”.

Дрон может сбрасывать эти пакеты на толпы нарушителей порядка. Субстанция, находящаяся в пакете, не опасна для здоровья даже при прямом контакте.
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