17.05 08:10 MIGnews.com

Шоколадный дрон - зловонное оружие против террористов Газы

מפא"ת חושף: הפיתוח הטכנולוגי החדש בפיזור הפרות הסדר בגבול רצועת עזה

"רחפן שוקו" - המטיל שקיות עם מי בואש pic.twitter.com/ost6nlbq3K — משרד הביטחון (@MoDIsrael) May 16, 2018

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Управление исследований и разработок министерства обороны Израиля (Мофат) в ходе массовых беспорядков на границе с Газой 14 мая провело успешные испытания нового средства разгона демонстраций.Так называемый “Шоколадный Дрон” был разработан специально для событий, подобных “Дню Накбы”. Дрон уже поставлен на вооружение частей, охраняющих границу с Газой.Дрон был разработан для перевозки достаточно тяжелых грузов и может исполнять различные задачи. Первоначально он не предназначался для разгона протестов. Когда такая необходимость возникла, дрон оснастили специальным снарядом, в который помещается много пакетов с зловонной субстанцией. известной как “шоколад”.Дрон может сбрасывать эти пакеты на толпы нарушителей порядка. Субстанция, находящаяся в пакете, не опасна для здоровья даже при прямом контакте.