17.10 05:30 MIGnews.com

В Бостоне на аукцион выставили кусочек луны

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Ставки принимаются через интернет до 18 октября, сообщает Reuters.Бостонский аукцион RR Auction выставил на продажу кусок Луны. Это метеорит, обнаруженный на северо-западе Африки в прошлом году. При падении он распался на шесть частей, которые хотят продать комплектом.Данный лот принадлежит компании Aerolite Meteorites, коммерческой фирме специализирующийся на выкупе и перепродаже таких находок.Большинство лунных камней упали на землю сотни тысяч и даже миллионы лет назад. Многие пропали в океане, но иногда их удается найти на земной поверхности.