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В Израиле создан новый мультисенсорный радар 16.06 14:42   MIGnews.com

В Израиле создан новый мультисенсорный радар

Израильский концерн Israel Aerospace Industries Ltd. (IAI) представил свою новейшую разработку - мультисенсорный радар ELM-2084 Multi-Mission Radar (MMR).

В новый радар - продолжатель ряда радаров, которыми оснащены системы ПРО “Железный Купол” и “Праща Давида” внедрены новые сенсоры позволяющие создавать активную, пассивную и комбинированные картину воздушной ситуационной обстановки.

Новый радар позволяет следить за новыми типами целей - маленькими, медленными, низколетящими и висящими над целью.

Эти новые типы угроз возникли в последние десять лет. Такие платформы, как дроны и квадрокоптеры, тактические авиационные вооружения , крылатые и баллистические ракеты создали новые вызовы для систем ПВО и ПРО. Это привело к возникновению потребности в системах , характеризующихся высокой степенью точности, быстрым темпом обработки данных и увеличенной степенью обзора.

Система будет представлена на Парижском Авиационном Шоу.

Радар работает на частотах и обеспечивает дальнюю противовоздушную оборону, наблюдение за воздушным пространством и представляет возможности управления огнем. Кроме этого, система оснащена дополнительным радаром верхнего диапазона и сенсорами детекторов запуска. Это создает возможности улучшенную классификацию, идентификацию и мониторинг целей даже в зонах плотного воздушного движения.



Поскольку сенсоры для разных типов описанных целей интегрированы в одну систему, MS-MMR предлагает пользователем единую картину воздушного пространства, что резко упрощает предоставление данных для управления огнем.

Генеральный директор дочернего предприятия IAI, компании ELTA Йоав Турджеман говорит: “ MMR является одним из наших наиболее успешных продуктов. Уже более ста систем проданы по всему миру. MS-MMR растет и изменяется с течением лет, и он полностью изменил картину поля боя. Появление MS-MMR знаменует собой начало новой эры в развитии радарных систем с комбинированными активными и пассивными сенсорами, которые в огромной степени увеличивает надежность система наблюдения и мониторинга”.

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